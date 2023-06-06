  • 6 июня 20236.06.2023вторник
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-западный

Современная игровая площадка появится во дворе на ул. Газовиков Тюмени

Общество, 18:29 06 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На площади почти 7 тыс. кв. м проходит благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Газовиков, 8 в Тюмени. Здесь уже завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения, замена теплосети запланирована с июня по начало июля.

Во дворе будут оборудованы 30 парковочных мест, из них три - для людей с ограниченными возможностями, появятся детская и спортивная площадка, проведено освещение.

"Особенность обновлённого двора - игровая площадка для детей всех возрастов, оборудование здесь очень устарело и будет заменено современными МАФами и игровыми снарядами", - рассказала руководитель управляющей компании "Заря" Екатерина Матвеева.

Завершить все работы национального проекта "Жилье и городская среда" планируется до 22 октября.

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:25 06.06.2023Стену многоэтажки у озера Тихое в Тюмени украсит граффити
20:55 06.06.2023Десять тюменских студентов выиграли стипендии Студсовета и стажировки в крупных компаниях
20:41 06.06.2023Александр Моор наградил победителей конкурса "Лидеры 72"
19:36 06.06.2023Тюменская область поделилась решениями умного города на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС