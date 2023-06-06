Современная игровая площадка появится во дворе на ул. Газовиков Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На площади почти 7 тыс. кв. м проходит благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Газовиков, 8 в Тюмени. Здесь уже завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения, замена теплосети запланирована с июня по начало июля.

Во дворе будут оборудованы 30 парковочных мест, из них три - для людей с ограниченными возможностями, появятся детская и спортивная площадка, проведено освещение.

"Особенность обновлённого двора - игровая площадка для детей всех возрастов, оборудование здесь очень устарело и будет заменено современными МАФами и игровыми снарядами", - рассказала руководитель управляющей компании "Заря" Екатерина Матвеева.

Завершить все работы национального проекта "Жилье и городская среда" планируется до 22 октября.

Николай Ступников