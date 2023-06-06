Александр Пушкин предложил тюменцам найти его строки

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Александр Пушкин провел литературную игру для тюменцев на Цветном бульваре в День русского языка, 6 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Акцию организовали волонтеры регионального отделения "Молодой Гвардии". Актер в образе Александра Пушкина выяснил, как хорошо горожане знают произведения классика.

Молодой человек зачитывал строки, а участники викторины должны были угадать, какие принадлежат перу Пушкина. Для проверки знаний использовали стихотворения Сергея Есенина, Бориса Постернака, Марии Цветаевой, Анны Ревякиной, Алексея Шмелева, а также песни Полины Гагариной, Басты, SHAMAN.

Большинство участников конкурса не сразу отличили современников от классиков, но строчки Пушкина находили почти всегда.

Видео информационного центра правительства Тюменской области