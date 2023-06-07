Тюменка спрятала наркотики в вобле

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Более 47 гр гашиша пыталась жительница Тюмени передать осужденному в исправительную колонию. Как сообщает УФСИН России по Тюменской области, женщина спрятала наркотик в сушеной вобле.

При досмотре одной из посылок сотрудники колонии обнаружили в жабрах рыбы полиэтиленовые свертки с веществом темно-коричневого цвета.

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

По заключению экспертизы, в свертках находился гашиш. Возбуждено уголовное дело.