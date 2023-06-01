Студентам тюменских колледжей предлагают стать наставниками программы "Я в деле"

| Фото: группа "Я в деле | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Я в деле | Тюменская область" во ВКонтакте

Студенты тюменских колледжей могут стать наставниками четвертого сезона программы "Я в деле". 10 человек, которые успешно пройдут отбор до 15 июня, отправятся на палаточный фестиваль "Июлька".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель медиаштаба "Я в деле" Юлия Латышенко.

По ее словам, тюменец должен быть выпускником колледжа и поступать в вуз или обучаться на первом курсе высшего учебного заведения, а также иметь диплом среднего специального образования.

"Важно подходить не только по документам. У нас будет отбор заявок. Мы, скорее всего, проведем для каждого небольшие интервью на выявление компетенции наставника", - добавила Юлия.

Победители будут курировать проектные группы от 10 до 20 человек, организовывать мероприятия, поддерживать и мотивировать студентов-участников курса Start up.

Кроме этого, они поедут в начале июля на палаточный фестиваль "Июлька" в составе делегации Тюменской области. Организаторы отмечают, что это отличная возможность перенять компетенции у опытных трекеров.

Регистрация открыта по ссылке в группе "Я в деле" во ВКонтакте.

Виктория Макарова