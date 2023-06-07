Более тысячи малышей родились в тюменских семьях в мае 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 58 малышей появились в тюменских семьях в мае 2023 года. Это на 36 новорожденных больше, чем в аналогичный период 2022 года. Всего с начала года в Тюмени родились 5 тыс. 102 ребенка, сообщает пресс-служба администрации города.

Молодыми супругами в мае стали 303 пары. Согласно статистике, в прошлом году тюменцы охотнее вступали в семейный союз: молодожены получили 344 свидетельства о регистрации брака.

С начала 2022 года свои отношения узаконили 1 тыс. 740 тюменских пар, это на 316 меньше, чем в прошлом году.