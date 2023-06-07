Водители электросамокатов не могут проехать в 30 локациях Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 мест, где можно проехать на электросамокате с максимально допустимой скоростью – 15 км/ч, определено в Тюмени. Кроме этого, в 30 локациях – парках и скверах – вовсе запрещено ездить на таком виде транспорта. Об этом на брифинге после рабочей встречи с представителями прокатных организаций рассказал заместитель главы города Петр Вагин.

На рабочей встрече, которая состоялась 7 июня по инициативе Госавтоинспекции Тюменской области, подняли проблемные вопросы, касающиеся упорядочения движения электросамокатов.

Отметим, именно в Тюмени впервые в Российской Федерации был принят порядок работы с прокатными организациями. В нем, в частности, и зафиксирован запрет или ограничение движения на электросамокатах в определенных местах. Операторы вносят в свои программы и приложения автоматическое исключение движения в таких зонах – транспорт просто не едет дальше.

На предстоящей комиссии по безопасности дорожного движения будет поднят вопрос по установке ограничительных знаков. После сотрудники Госавтоинспекции получат возможность привлекать к ответственности водителей обычных самокатов, если они нарушат ПДД.

"К нашему опыту обращаются другие субъекты. Что еще предполагает порядок? Операторы, которые заходят к нам в город для работы, взаимодействуют с департаментом дорожной инфраструктуры. Определяются локации, где возможна парковка электросамокатов для дальнейшего использования. Понимаем, что электросамокаты – это наше настоящее, будущее, это удобство для передвижения. Поэтому нужно исключить конфликт всех участников дорожного движения", – поделился заместитель главы города Петр Вагин.

Кроме того, с регоператорами достигнута договоренность о блокировке аккаунтов злостных нарушителей, передвигающихся на электросамокатах.

"Если вы берете электросамокат, то должны понимать, что несете персональную ответственность за всех участников дорожного движения. В этом году есть много травмированных в результате ДТП с двухколесным транспортом. Ежедневно в больнице обращаются тюменцы, которые пострадали при использовании электросамокатов", – добавил Петр Вагин.

Руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер сказал, что в мае с наступлением тепла количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось. Особую тревогу вызвало то, что травмировались дети и подростки. В Тюмени произошло 28 таких аварий, в которых водители электросамокатов столкнулись с автомобилями. В них пострадали 30 человек. "В части работы с электросамокатами сделано уже многое, но некоторые вещи придется пересмотреть. Например, необходимо привить населению базовые навыки управления этим видом двухколесного транспорта. Проблема есть. С каждым годом количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности растет", – сказал он.

В Тюмени созданы все условия, чтобы комфортно передвигаться на электросамокатах: это удобные спуски, велодорожки, широкие тротуары. Областная столица – один из городов с самыми низкими показателями аварийности, это все благодаря развитой инфраструктуре, убежден операционный управляющий макрорегиона Урал компании Whoosh Михаил Богдан. "Наша цель на 2023 год – повышение культуры вождения. На самом деле мы занимаемся этим с 2021 года. У нас есть школа вождения, информирование в соцсетях. Периодически мы проводим промомероприятия", – добавил он.

С порядком пользования электросамокатом можно ознакомиться на сайте администрации Тюмени. В нем указано, где запрещено ездить на данном средстве передвижения.

Инна Пахомова