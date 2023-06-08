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Тюменские ученые-медики проводят эксперименты на мышах с низким иммунитетом

Общество, 12:48 08 июня 2023

www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Эксперименты с участием иммунодефицитных мышей проводят специалисты Тюменского медицинского университета в рамках цикла исследований по заживлению кожных ран. По информации пресс-службы вуза, объектом для изучения стали "голые" мыши.

У них отсутствует тимус - лимфоэпителиальный орган, который отвечает за выработку гормонов, необходимых для правильного функционирования иммунной системы.

"Мы проверяем нашу гипотезу об участии иммунных клеток в заживлении кожной раны. В отличие от обычных, у "голых" мышей отсутствует важная часть иммунитета. Если восстановление кожного покрова у них визуально будет проходить так же, как у обычных мышей, то предстоит изучить, за счет чего идет восстановление. Если процесс будет отличаться, необходимо понять, какие механизмы действуют в этом случае", - рассказал профессор кафедры гистологии с эмбриологией, доктор медицинских наук, доцент Владимир Шидин.

www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Восемь грызунов выращены для научных целей в специализированном питомнике в подмосковном Пущино.

www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Исследование возможностей репаративной регенерации живых организмов в медицинском вузе ведется на средства гранта президента России, который был получен весной 2022 года.

Результаты эксперимента станут известны через полтора месяца, итоги работы по президентскому гранту подведут в январе 2024 года.

www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

"После успешного завершения работ ученые намерены претендовать на грантовую поддержку и других экспериментов, в том числе с участием медицинских организаций региона. Эксперименты будут направлены на моделирование рака яичника, трансформации одного вида клеток в другие. Также будут продолжены исследования по заживлению кожи и ее производных", - подытожили в ТМУ.

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# Тюменский медицинский университет

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