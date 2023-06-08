В Тюмени установят скульптуру пожарным

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Скульптурную композицию, посвященную подвигу пожарных и спасателей, установят в Тюмени на бульваре Пожарных и Спасателей в микрорайоне "Айвазовский". В ее основе - звено газодымозащитной службы из трёх спасателей.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в Главном управлении МЧС России по Тюменской области, высота композиции – около двух метров. Материал – комбинированный.

"Над проектом создания скульптуры пожарным работали сотрудники регионального управления МЧС, городского департамента земельных отношений и градостроительства, компании "Живая сталь". Сроки установки композиции – осень 2023 года", - рассказали в ведомстве.

Детали устройства объекта в микрорайоне "Айвазовский" руководитель службы Артур Хачатрян обсудил вместе с главой города Русланом Кухаруком.

Как заметил Кухарук, "Айвазовский" развивается, в микрорайоне проводится большой цикл работ по строительству, благоустройству. "Архитекторами и дизайнерами предложена концепция благоустройства всей территории. Это входные группы с цитатами, малые архитектурные формы и озеленение", - добавил он.

Анжела Лебедева