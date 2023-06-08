Около 1,5 тонн вторсырья сдала тюменская школа № 9 в первом сезоне акции "Экокопилка"

| Фото: пресс-служба тюменского экологического объединения | Фото: пресс-служба тюменского экологического объединения

Тюменская школа № 9 стала победителем в первом сезоне акции "Экокопилка". Именно в пользу этого учреждения с углубленным изучением краеведения участники программы сдали больше всего вторичного сырья в экодома – почти 1,5 тонны полезных материалов, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Добиться такого результата школьникам помогали тюменцы, которые сами уже давно выпустились. Самый большой вклад в пользу экокопилки школы сделал тюменский предприниматель: он посетил пункт приёма вторсырья в экодоме 64 раза.

"Благодаря активной поддержке жителей города Тюмени школа № 9 значительно опередила всех конкурентов. Она скоро получит полезный подарок для учеников, вторсырьё из экодомов направлено на перерабатывающие заводы", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

С подведением первых итогов стартовал и новый сезон "Экокопилки". Зачёт новых экобаллов начался с 8 июня. В новом сезоне акции в поощрительной экологической программе могут принять участие не только общеобразовательные школы и гимназии Тюменской области, но и учреждения среднего и высшего образования.

Чтобы сдать вторсырьё в пользу той или иной школы, колледжа или вуза нужно обратиться к специалисту экодома. Работники подробно проконсультируют и помогут оформить первый сертификат участника. Поучаствовать в "Экокопилке" может любой желающий, чтобы поддержать школу, колледж или свою альма-матер.