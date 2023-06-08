Жителям Тюменской области дали рекомендации по профилактике кори

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор разработал рекомендации по предупреждению распространения кори, в том числе и для работодателей. Сотрудников необходимо проинформировать об инфекции, мерах ее профилактики и эффективности вакцины, сообщают в ведомстве.

Согласно документу, с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже рекомендовано отправлять работника к врачу. Также работодателям поручили собрать данные об имеющихся прививках от кори или о перенесенном заболевании.

Если в компании работают не вакцинированные, однократно вакцинированные или не болевшие корью, нужно организовать им иммунизацию. В свою очередь тем, у кого есть медицинское противопоказание, необходимо пройти обследование. Если в сыворотке крови иммуноглобулин к вирусу кори класса G (IgG), то это говорит об иммунитете к заболеванию.

При выявлении случая кори или подозрения на инфекцию руководители компаний должны обратиться в областное управление Роспотребнадзора. При этом важно провести иммунизацию в первые 72 часа с момента выявления первого больного.

"Привлечение к работе в здании лица, не привитого и не болевшего корью, создает риск заноса этой инфекции в трудовой коллектив", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что при отсутствии профилактических прививок жителям могут временно отказать в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения.

Подробные рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Отметим, корь распространяется воздушно-капельным путем. Заболеть может как ребенок, так и взрослый, но во взрослом возрасте нередко болезнь протекает в более тяжелой форме. Смертельные случаи после развития инфекции связаны с осложнениями. К ним относят: слепоту, энцефалит, менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты, пневмонию, отит и прочее.

Для профилактики в России применяются три отечественные вакцины. Коревая культуральная живая используется преимущественно для плановой иммунизации взрослых и для экстренной иммунизации по эпидемическим показаниям контактных лиц в очагах коревой инфекции. Вактривир - преимущественно для плановой иммунизации детского населения, а паротитно-коревая культуральная живая – используется в основном для плановой иммунизации детей, переболевших краснухой, или в комплексе с моновакциной против краснухи. Может использоваться для иммунизации контактных лиц в очагах кори.