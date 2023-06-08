37 предприятий Тюменской области получат возмещение по договорам лизинга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области заявились на получение господдержки для модернизации производства, сообщает инфоцентр правительства региона. В субъекте на данную меру поддержки в 2023 году предусмотрено 50 млн рублей.

Документы для возмещения первого взноса по договорам лизинга оборудования принимают до 9 июня.

По словам директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, в текущем году предприниматели заявляются активнее.

"Изменились и приоритеты, судя по оборудованию, расходы на которое они хотят субсидировать. Если ранее большую долю в общем перечне занимали медицинская техника, оснащение для пекарен, лазерные станки, то сейчас видим у бизнеса много закупленных устройств для дерево- и металлообработки, выпуска мебели, развития IТ-направления", - отметил он.

Подать заявку можно через МФЦ или профильный департамент по адресу: Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 518, телефон 8(3452)42-66-52.