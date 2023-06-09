Тюменцам напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следующая рабочая неделя будет четырехдневной. В День России 12 июня - выходной, сообщает Минтруд РФ.

Жителей тюменского региона ожидает три выходных дня. В День России по всей области пройдет большая череда праздничных мероприятий.

В Тюмени на площади 400-летия в 12 часов начнется Областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Здесь же пройдет флешмоб гармонистов "Гармони Тюмени поют" и II областной фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ".

Накануне Дня России, 11 июня в 18 часов на площади начнется концерт Iowa, Pizza, Rasa.