Тюменцам напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Следующая рабочая неделя будет четырехдневной. В День России 12 июня - выходной, сообщает Минтруд РФ.
Жителей тюменского региона ожидает три выходных дня. В День России по всей области пройдет большая череда праздничных мероприятий.
В Тюмени на площади 400-летия в 12 часов начнется Областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Здесь же пройдет флешмоб гармонистов "Гармони Тюмени поют" и II областной фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ".
Накануне Дня России, 11 июня в 18 часов на площади начнется концерт Iowa, Pizza, Rasa.