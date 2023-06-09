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В Тюменской области заготовка кормов началась раньше срока

Экономика, 13:20 09 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заготовку многолетних трав на сенаж ведут хозяйства Исетского и Казанского районов. Ранняя и теплая весна сдвинула на более ранние сроки не только сев, но и сенокос, сообщает региональный департамент АПК.

Площади кормовых трав в 2023 году в регионе занимают более 253 тыс. га. На сегодня аграрии скосили 0,4 тыс. га, в основном многолетние травы. Зеленая масса идет на заготовку сенажа, которого на сегодня заложили 0,9 тыс. тонн.

Полеводы Тюменской области планируют заготовить не менее 570 тыс. тонн сенажа.

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# АПК , сенаж

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