  • 9 июня 20239.06.2023пятница
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области распространяется фейк о сборе рюкзаков для участников СВО

Общество, 17:45 09 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Информация о сборе детских рюкзаков для участников СВО, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях в Тюменкской области - это фейк. Потребности в школьных рюкзаках у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, нет.

Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, бойцам при поступлении на службу выдается полный комплект одежды и экипировки.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко подчеркнул, что школьные рюкзаки ни в зоне спецоперации, ни в госпиталях не нужны. Это ложная информация.

"Ребята обеспечены обмундированием, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Жители региона, которые хотят помочь нашим бойцам, могут обратиться в волонтерский штаб #МыВместе, присоединиться к добровольцам, которые делают маскировочные сети, перечислить средства в рамках акции "100 миллионов для Победы", - добавил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фейк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 09.06.2023В праздники общественный транспорт Тюмени перейдет на график выходного дня
18:52 09.06.2023Новый цифровой аппарат для флюорографии установили в областной больнице № 19 в Тюмени
18:40 09.06.2023Концерты, соревнования и фотовыставка ждут тюменцев в праздничные выходные
18:29 09.06.2023Отделения Почты России в Тюменской области не будут работать 12 июня