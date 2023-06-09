В Тюменской области распространяется фейк о сборе рюкзаков для участников СВО

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Информация о сборе детских рюкзаков для участников СВО, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях в Тюменкской области - это фейк. Потребности в школьных рюкзаках у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, нет.

Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, бойцам при поступлении на службу выдается полный комплект одежды и экипировки.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко подчеркнул, что школьные рюкзаки ни в зоне спецоперации, ни в госпиталях не нужны. Это ложная информация.

"Ребята обеспечены обмундированием, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Жители региона, которые хотят помочь нашим бойцам, могут обратиться в волонтерский штаб #МыВместе, присоединиться к добровольцам, которые делают маскировочные сети, перечислить средства в рамках акции "100 миллионов для Победы", - добавил он.