Тюменскую молодежь приглашают на конкурс постановок проекта "Знание.Театр"

| Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Принять участие в конкурсе на лучшую постановку просветительского спектакля "Трудный экзамен" предлагают жителям Тюменской области. Побороться за звание лучших могут школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы. 89 лауреатов выступят на профессиональных театральных площадках России, сообщают организаторы.

До 30 июня руководителям театральных коллективов нужно зарегистрировать свою труппу на сайте проекта. Прием конкурсных работ будет открыт до 30 сентября. Участникам предлагается поставить спектакль "Трудный экзамен", показать его зрителям и направить видеозапись показа на экспертную оценку. Список сопроводительных документов также доступен на официальном сайте.

Все заявки рассмотрит экспертный совет конкурса, состоящий из авторитетных деятелей искусства и культуры. С 1 октября по 14 октября они составят рейтинг коллективов в каждом регионе России. Лауреаты получат возможность выступить на профессиональной сцене в своем регионе. Обладателем Гран-при станет коллектив, занявший первое место в рейтинге лауреатов. Он выступит с постановкой на московской театральной площадке.

Добавим, организаторами конкурса выступают Российское общество "Знание" и Российское движение детей и молодежи "Движение Первых".

"Благодаря конкурсу школьных и студенческих постановок ребята смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками просветительского спектакля. Это поможет им самим глубже прочувствовать смысл пьесы, а также рассказать о важных вещах своим сверстникам", – подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.