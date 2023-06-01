Ишимские врачи вернули пациентке возможность ходить

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Начать новую жизнь 69-летняя жительнице Ишима позволила операция по эндопротезированию. Пациентка долгие годы страдала от болей в коленном суставе, использовала трость и ходунки, а последние полгода не смогла вставать.

Врачи областной больницы №4 заменили коленный сустав на искусственный, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"На ранних стадиях остеоартроза мы используем органосохраняющие методики, но в данном случае это уже не помогало. Было решено провести тотальное эндопротезирование с одномоментной коррекцией оси конечности", - рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ №4 Парвинжон Азимов.

Операция прошла успешно, пациентка встала на ноги уже на второй день, на третий самостоятельно начала ходить с помощью средств опоры. Сейчас женщина самостоятельно передвигается и готовится к выписке.

Всего с начала 2023 года в медучреждении проведено 15 операций по замене коленного сустава, по большей части женщинам старшего трудоспособного возраста, живущим на селе.