Обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы в Тюмени откроется ко Дню города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство в сквере Болгаро-Советской дружбы по ул. Ямской в Тюмени планируется завершить ко Дню города. Рабочие демонтировали фонтан, неработающий уде 20 лет, после отсыпки территории начнется планировка пешеходной сети и мест будущих площадок.

Центр сквера украсит скульптурная композиция. Здесь установят интересную игровую площадку с безопасным покрытием и парковые качели. Любители спорта смогут заниматься на турниках. Для отдыха появятся современные скамейки и зеленые насаждения.