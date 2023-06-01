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Обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы в Тюмени откроется ко Дню города

Общество, 09:51 10 июня 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство в сквере Болгаро-Советской дружбы по ул. Ямской в Тюмени планируется завершить ко Дню города. Рабочие демонтировали фонтан, неработающий уде 20 лет, после отсыпки территории начнется планировка пешеходной сети и мест будущих площадок.

Центр сквера украсит скульптурная композиция. Здесь установят интересную игровую площадку с безопасным покрытием и парковые качели. Любители спорта смогут заниматься на турниках. Для отдыха появятся современные скамейки и зеленые насаждения.

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# благоустройство , сквер

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