Житель Тюменской области разбил отцу голову камнем

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жителя с. Ярково, разбившего камнем голову собственному отцу, задержали полицейские. Участковый выяснил, что между родственниками произошла ссора, сообщает УМВД по Тюменской области.

Информация о 65-летнем пациенте с травмой головы поступила в правоохранительные органы из медицинского учреждения. Полицейские установили, что в тот день пенсионер поругался с сыном, распивавшим спиртное дома с товарищами у них дома.

В ответ 42-летний селянин взял с земле камень и нанес им удар по голове отца. Не трудоустроенный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.