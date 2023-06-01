Житель Тюменской области разбил отцу голову камнем
Жителя с. Ярково, разбившего камнем голову собственному отцу, задержали полицейские. Участковый выяснил, что между родственниками произошла ссора, сообщает УМВД по Тюменской области.
Информация о 65-летнем пациенте с травмой головы поступила в правоохранительные органы из медицинского учреждения. Полицейские установили, что в тот день пенсионер поругался с сыном, распивавшим спиртное дома с товарищами у них дома.
В ответ 42-летний селянин взял с земле камень и нанес им удар по голове отца. Не трудоустроенный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.