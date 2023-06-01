Студенты ТИУ победили в конкурсе управленцев "Лидеры 72"

| Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Студенты ТИУ Андрей Белов и Артем Габриелян стали обладателями стипендии от Студенческого совета Тюменской области. Они приняли участие в конкурсе управленцев "Лидеры 72" и вошли в десятку лучших.

Всего за выход в финал соревновались 532 студента, им предстояло пройти тесты на эрудицию, решить серию кейсов, в том числе от компаний-работодателей, проявить свои навыки по работе в команде и лидерские качества.

"Два дня невероятных эмоций и впечатлений – так для меня прошел финал конкурса. По итогам решения основного кейса я получил приглашение на стажировку в "Мостострой-11", – рассказал Андрей Белов.

Вручил заслуженные награды лидерам студенчества губернатор Тюменской области Александр Моор. Ребята поблагодарили главу региона за поддержку их инициатив.

Региональный конкурс "Лидеры 72" проходит при поддержке губернатора Тюменской области и направлен на поиск и развитие перспективных студенческих лидеров.