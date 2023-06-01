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Тюменские медсестры - победили конкурса "Оргздрав: лидеры отрасли"

Общество, 13:46 10 июня 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Победителями всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли" стали медицинские сестры из Тюменской области. Татьяна Шульдешова и Ирина Янминкуль заняли первое место в своих номинациях.

Всего на конкурс поступило 76 кейсов - реализованных проектов в пяти разных номинациях. Татьяна Шульдешова из Тобольска, главная медицинская сестра областной больницы № 3, представила кейс на тему "Увеличение доступности и качества обследования в кабинетах раннего выявления заболеваний Вагайского района " в номинации Стратегические решения по охране здоровья населения.

Ирина Янминкуль, медицинская сестра областной больницы № 14 из с. Казанское с кейсом "За ширмой профессии. Очерки о медицинских сестрах" победила в номинации Авторская журналистика и общественные проекты.

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# конкурсы , медсестра

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