"Морфология улиц" пройдет в Тюмени в новом формате
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Фестиваль "Морфология улиц" в 2023 году пройдет в формате лабораторий по витражу, вышивке, вязанию, а также детский арт-кэмп.
Большинство работ будут созданы при участии горожан по эскизам российских художников. Новый формат познакомит жителей с современным уличным искусством.
Фестиваль стартует 8 июля. Его участниками станут гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Нижнего Новгорода.