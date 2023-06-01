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"Морфология улиц" пройдет в Тюмени в новом формате

Общество, 15:16 10 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль "Морфология улиц" в 2023 году пройдет в формате лабораторий по витражу, вышивке, вязанию, а также детский арт-кэмп.

Большинство работ будут созданы при участии горожан по эскизам российских художников. Новый формат познакомит жителей с современным уличным искусством.

Фестиваль стартует 8 июля. Его участниками станут гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

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# Морфология улиц

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