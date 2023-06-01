Тюменцы вошли в число победителей международного конкурса "Выбери жизнь"

| Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте

Тюменец Шамиль Агаев и команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" вошли в число победителей XIII Международного фестиваля-конкурса социальной рекламы "Выбери жизнь".

Шамиль Агаев занял первое место в номинации "Мы вместе" и получил 35 тыс. рублей. Его социальная реклама "Не инвалиды" посвящена людям с нарушением слуха. Главный посыл — напомнить, что необходимо оставаться человечными по отношению к людям, которые отличаются от нас.

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" была удостоена третьего места в номинации "Нет вредным привычкам" с роликом "Обычный подросток". В работе тюменцы показали, какие внешние метаморфозы могут произойти с ребенком, который употребляет наркотики. Авторы ролика получили приз в размере 10 тыс. рублей, пишет "КП-Тюмень".

Всего в 2023 году на фестиваль-конкурс поступило 925 заявок из 72 регионов России и четырех стран. Победителей выявляли в пяти номинациях: "Нет вредным привычкам", "Жизнь прекрасна", "Счастливая семья", "Береги жизнь" и "Мы вместе". Лучшими стали 17 социальных работ, которые покажут в кинозалах и кинотеатрах, открытых в рамках нацпроекта "Культура". Общий призовой фонд составил 300 тыс. рублей.