Тюменцев приглашают на молодежный образовательный форум "Амур"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Принять участие во Всероссийском образовательном молодежном форуме "Амур" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет в Хабаровске с 16 по 22 августа.

Заявки на участие принимаются от жителей регионов в возрасте от 14 до 35 лет до 2 июля на платформе "Росмолодёжь. События", пишет "Мегатюмень". Это могут быть представители Российского движения детей и молодежи, лидеры общественных организаций, добровольцы, археологи, урбанисты и сотрудники социальных сфер.

Участников ждут три образовательных трека с лекциями и мастер-классами от экспертов и грантовый конкурс от Росмолодёжи.

На площадке "Если быть, то только первым" активисты "Движения первых", старшеклассники и руководители детских объединений познакомятся с культурно-историческим наследием и достижениями соотечественников. На треке "Развитие малых городов" участники разработают набор решений и практик для развития моногородов. На площадке "Добро пожаловать домой" специалисты "помогающих профессий" прокачают свои навыки с помощью ролевых игр, психологических тренингов и интерактивных сессий.

Также состоится грантовый конкурс от Росмолодёжи для подтвержденных участников форума. Необходимо отправить проект в одном из 18 направлений до 10 августа. Максимальный размер грантовой поддержки составит 1 млн рублей.