Акция #ТрезваяПятница пройдет на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция #ТрезваяПятница, призывающая горожан к дорожной безопасности и трезвому вождению, пройдет на Цветном бульваре в Тюмени 16 июня. Мероприятие начнется в 18 часов 30 минут у арки напротив ЦУМа, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Тюменцы смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами автогонщиками и сделать фото с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретро-автомобилями. В мероприятии примут участие байкеры. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

У всех участников акции будет возможность сделать фото с призывами к трезвому вождению и разместить их в соцсетях. Каждому ребенку вручат световозвращатели.

Добавим, организаторами мероприятия являются управление ГИБДД по Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта. Возрастное ограничение 0+