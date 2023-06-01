Губернский музей в Тобольске присоединился к акции "Ночь географии"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменскя линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменскя линия"

Губернский музей Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника присоединился к просветительской акции "Ночь географии". Участников мероприятия встретили игровыми программами и викторинами, сообщает пресс-служба учреждения.

Работали арт-площадки, гостей познакомили с интересными фактами пребывания в Тобольске известных путешественников, культурой и традициями коренных народов тюменского Севера, местной флорой и фауной.

Международная акция, инициированная Русским географическим обществом, проводится уже в четвертый раз и представляет собой комплекс научно-познавательных, образовательных и творческих мероприятий, ориентированных на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России и внутреннего туризма. Тобольский музей-заповедник участвует в мероприятиях "Ночи географии" второй год подряд.