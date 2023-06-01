Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Благовещенский собор в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на ул. Широтной в Тюмени освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 июня.

"В сегодняшнем Евангельском чтении находятся сильные слова. Господь говорит: "Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед лицом отца моего небесного. А кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед лицом отца моего небесного". Мы знаем к чему в нашей стране привела жизнь без Бога. В какой-то момент, когда казалось, что возрождение веры практически невозможно, что-то произошло в сознании людей. Вера православная стала возрождаться, да такими темпами и в таком масштабе, которые не видела никакая Европа и Америка", – сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Строящиеся храмы он назвал памятниками духовного движения народа. Многие не могли поверить, что пройдут десятилетия и в городе, где были разрушены церкви, их будут восстанавливать, сказал патриарх. Строительство храмов – ответ на потребность современного человека, подчеркнул он.

"Мы являемся свидетелями возрождения веры. Каждый раз, когда читается Евангелие на литургии, оно пересекается с контекстом, с теми условиями, в которых совершается служба, временем, в которое люди молятся. Исповедники, в том числе и жившие на этой земле, не отреклись от Господа, даже когда был взорван Благовещенский собор. Они сохраняли веру вопреки всему. Люди, верившие в возрождение церкви Божьей, оказались победителями", – добавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обращаясь к собравшимся в храме тюменцам, он призвал их молиться о стране, о президенте, за местные власти. Патриарх подчеркнул, что Тюменская область сильно изменилась с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, похорошела региональная столица. Народ, объединенный единой верой, надеждой и любовью к Отечеству, может сделать все, чтобы страна процветала материально и духовно, считает он.

По словам митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, Благовещенский собор разделил участь с новомучениками нашей церкви. В 30-е годы он был разрушен и уже в наши дни у людей появилось желание восстановить его.

"Пришла мысль возродить его в застраиваемом микрорайоне. Это было непросто, но при поддержке правительства Тюменской области и губернатора это удалось совершить. Освящение – великая радость для нас, утешение", – сказал владыка.

На память Патриарху Кириллу передали образ Абалакской Божьей матери, написанной в иконописной школе при Тобольской духовной семинарии. Указом патриарха храму присвоен статус Соборного с правом служения в нем божественной литургии отверстыми царскими вратами по "Отче наш…".

Также после литургии патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил награды Русской православной церкви. Ордена получили губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Это третий день пребывания Патриарха Кирилла в регионе. Напомним, 10 июня он освятил храм Вознесения Господня в Тобольске. Местные жители давно ждали открытия этого собора в 10 микрорайоне. Храм заложили в 2000 году, к возведению приступили в 2011-м, работы завершили в 2022-м. Это первый храм в Тобольске, построенный более чем за 200 последних лет.

Инна Пахомова