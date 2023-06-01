Патриарх Кирилл освятил храм Вознесения Господня в Тобольске

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Храм Вознесения Господня в Тобольске вместимостью до 900 человек освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 июня.

Обратившись к прихожанам, патриарх сказал, что храмы не строят, когда в них нет необходимости. "Храмы возводят в ответ на веру людей. Когда вера в сердцах людей возрастает, тогда увеличивается потребность помолиться всем вместе. Каждый молится о своем, но все молитвы направляются в одну точку – туда, где Господь", – сказал он.

Он добавил, что всегда с особым чувством совершает богослужения во вновь построенных храмах. Их патриарх называет памятниками духовного возрождения народа. Жизнь не в соответствии с Божьим законом – это путь в никуда, погибель для души и тела, убежден он.

"Сегодня наша особенная молитва о славянах, президенте Владимире Владимировиче Путине, о властях и воинстве. Многие ополчаются, чтобы погубить Русь. Потому мы нуждаемся в объединении всех сил. И когда его основой является вера, то мы становимся непобедимыми. Так важно осознать, что вера – краеугольный камень нашего мировоззрения. Без нее невозможно построить справедливый мир", – поделился патриарх Московский и всея Руси.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий добавил, что после революционных событий это первый вновь построенный освященный храм в Тобольске.

"Многие годы люди просили, чтобы он появился в 10-м микрорайоне. В старом городе до революции было 25 храмов, но Тобольск растет. Святые отцы церкви преподали лестницу восхождения. Но человек может восходить, а может и ниспадать. Храм стал таким местом, где люди могут восходить к Богу, укрепляться в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы после этого освящения это происходило с жителями Тобольска", – сказал он.

В память об этом богослужении патриарху передали икону священномученика, епископа Тобольского Гермогена, написанную в местной иконописной школе. В свою очередь почетный гость подарил Тобольску образ Божией Матери, именуемой "Одигитрия".

Ряд лиц наградили за внимание и поддержку Русской православной церкви, помощь в строительстве храма Вознесения Господня орденами разных степеней и благодарностями. Так, орден РПЦ благоверного князя Даниила Московского III вручили главе Тобольска Максиму Афанасьеву.

Храм Вознесения Господня жители Тобольска ждали давно. "Очень ждали открытие этого храма. Я живу в доме прямо за ним. Иногда слышу колокольный звон. Причино, что его открыли. Раньше мой правнук постоянно спрашивал: "Когда в этот белый дом" пойдем", – поделилась Нина Николаевна, которая пришла на службу.

Храм заложили в 2000 году. К возведению приступили в 2011. Работы были завершены в 2022 году. Отметим, это первый храм в Тобольске, построенный более чем за 200 последних лет.

Инна Пахомова