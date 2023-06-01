Патриарх Кирилл наградил Александра Моора и Владимира Якушева орденами РПЦ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Награды Русской православной церкви вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени 11 июня. Орденов удостоены глава региона Александр Моор и полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

За внимание к помощи Тобольской епархии Александру Моору вручили орден Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского II степени. Владимир Якушев удостоен ордена РПЦ преподобного Сергия Радонежского II степени.

"Спасибо за столь высокую оценку в такой исторический день здесь на тюменской земле", – сказал Владимир Якушев.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий удостоился ордена святителя Алексия, митрополита Московского II степени. Его владыке вручат в Москве.

Председатель Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель тюменского регионального отделения Всемирного русского народного собора Геннадий Чеботарев получил благословенную патриаршую грамоту.

Такие же наградные документы передали гендиректору научно-проектно-производственного объединения "СибСпецСтройРеставрация" Николаю Терентьеву и директору строительной компании "Перспектива-Т" Андрею Лобастову.

Патриарх Московский и всея Руси выразил глубокое удовлетворение в связи с возможностью посетить Тюменскую область и молиться со всеми. "Пусть благословение Божие пребывает над тюменской землей, сим градом и над всем нашим Отечеством", – заключил он.

Отметим, 11 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Благовещения Пресвятой Богородицы на ул. Широтной в Тюмени. В память о пребывании в Тюмени почетный гость преподнес собору образ Святого князя Даниила Московского.

Храму присвоен статус "Соборного" с правом служения в нем божественной литургии отверстыми царскими вратами по "Отче наш…".

Инна Пахомова