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Тюменцы снимают мини-сериал с действием на молодежных форумах

Общество, 12:32 12 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мини-сериал "Короче" о форумной кампании Росмолодёжи снимают в мультицентре "Моя территория" Тюмени. В каждой из четырех серий, зрители с главным героем погружаются в сообщество молодежных форумов от информации о них до подачи заявки.

"В Тюменской области много молодых людей, которые создают социальные инициативы. С помощью сериала мы хотим показать, что подать заявку на форум, собрать команду единомышленников и представить свой проект не только несложно, но и интересно даже новичку в этом деле", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Новые серии выходят еженедельно по пятницам. Два выпуска сериала и оставшиеся можно найти в группе мультицентра "Моя территория" в соцсети ВКонтакте, сообщает КП-Тюмень.

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# Продвижение , Росмолодежь

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