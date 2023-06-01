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Футбольный матч известных горожан и силовиков пройдет на акции #ТюменьсГИБДД

Общество, 15:31 12 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Футбольный матч с известными тюменцами и руководителями силовых ведомств Тюменской области пройдет в рамках акции #ТюменьсГИБДД. На стадионе "Геолог" 24 июня в День молодежи организован ряд мероприятий для горожан, сообщает областная Госавтоинспекция.

Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ пролетит над стадионом, несколько парашютистов покажут зрителям эвакуацию раненого человека с футбольного поля.

Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, различные мастер-классы и конкурсы, розыгрыш подарков. Детей угостят мороженым и прохладительными напитками.

Начало мероприятий #ТюменьсГИБДД в 16 часов. Выставки и мастер-классы откроются в 14 часов.

Отметим, что организаторами вместе с управлением ГИБДД по Тюменской области выступают футбольный клуб "Тюмень", Общество "Динамо" и департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Возрастное ограничение 12+.

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# ГИБДД Тюменской области , товарищеский матч

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