Тюменская команда продолжит съемки фильма о Крапивине в Екатеринбурге

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская команда продолжит съемки документального фильма о Владиславе Крапивине в Екатеринбурге. Съёмочная группа запишет интервью с супругой писателя - Ириной Васильевной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В объектив камеры попадут и знаковые пространства города, маршрут трамвая №11, Верх-Исетский пруд и база отряда "Каравелла".

Премьера картины состоится как в Тюмени, так и в Екатеринбурге в октябре 2023 года.