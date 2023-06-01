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Тюменская команда продолжит съемки фильма о Крапивине в Екатеринбурге

Общество, 12:13 12 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская команда продолжит съемки документального фильма о Владиславе Крапивине в Екатеринбурге. Съёмочная группа запишет интервью с супругой писателя - Ириной Васильевной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В объектив камеры попадут и знаковые пространства города, маршрут трамвая №11, Верх-Исетский пруд и база отряда "Каравелла".

Премьера картины состоится как в Тюмени, так и в Екатеринбурге в октябре 2023 года.

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# Владислав Крапивин , документальное кино

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