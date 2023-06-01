На путепроводе через Транссиб в районе Плеханово приступают к третьему этапу ремонта

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Перестановка ограждающих конструкций в зону третьего этапа ремонта путепровода через Транссиб в районе Плеханово начнется 14 июня в 10 часов. Для этого задействуют автокран. Временно пропуск транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Перестановка займёт несколько часов. Уже после обеда для проезда автомобилей в направлении Московского тракта будут открыты две полосы движения.

Работы второго этапа ремонта завершены: подрядная организация залила деформационные швы, сейчас материал набирает прочность. Ранее отремонтирован выравнивающий слой мостового перекрытия, восстановлены гидроизоляция и система водоотведения. Перед выходными уложили верхние слои асфальтобетона.

Напомним, ремонт путепровода на Обходе Тюмени стартовал в середине мая. Все работы разделены на 6 этапов. Постепенно подрядная организация обновит участки искусственного сооружения, двигаясь от внешнего края кольцевой к внутреннему. Полностью ремонт путепровода планируется завершить к началу учебного года. Схема организации движения в зоне ремонтных работ разработана таким образом, чтобы автомобили могли постоянно двигаться в две полосы.

Работы на путепроводе проводятся благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".