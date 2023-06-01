Тюменка Алена Ярославцева представит Россию на конкурсе "Mrs Universe 2023" на Филиппинах

| фотографии предоставила Алена Ярославцева | фотографии предоставила Алена Ярославцева

36-летняя тюменка Алена Ярославцева представит Россию на международном конкурсе "Mrs Universe 2023", который пройдет на Филиппинах с 1 по 9 октября 2023 года. Ранее девушка победила в конкурсе "Mrs Russia World 2023" в Москве.

Об этом Алена Ярославцева рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"На конкурс я была делегирована от Тюменской области после победы в окружном конкурсе красоты и материнства "Миссис УрФО 2022". Организатор "Миссис УрФО" Варвара Васюнина готовила меня к Всероссийскому конкурсу в течение месяца. Она подбирала платья и национальный костюм на выходы, ставила дефиле, согласовывала макияж и укладки на мероприятия, организовывала необходимые фотосессии", - рассказала Алена.

Девушка добавила, что ранее у нее не было опыта работы на большой сцене. Чтобы чувствовать себя комфортно на финале в Москве, для нее организовали репетиции в ДК "Нефтяник". Подготовка к конкурсу в Москве проходила с 1 по 4 июня. У конкурсантки был плотный репетиционный график: встречи, мастер-классы, репетиции с утра и до позднего вечера.

"Подготовка дефиле и выходов была очень серьезной. Спали мы по четыре часа, а накануне финала удалось поспать лишь три часа. К финалу было сложно собрать силы, так как усталость, недосып и мозоли доставляли физические неудобства", - поделилась воспоминаниями тюменка.

Она добавила, что общение с членами жюри накануне, как один из этапов отбора победительниц, длилось почти 10 часов. Члены жюри встречались с каждой участницей и выбирали тех, кто готов к поездке на международные конкурсы.

Подготовка к "Mrs Universe 2023" уже началась. Как только Алена вернулась в Тюмень, была организована официальная фотосессия в новом титуле. По словам конкурсантки, ее главная задача сейчас - выучить английский язык до октября.

"Кроме этого, я начинаю регулярные тренировки в спортивном зале. Также необходимо поставить проходку по стандартам международных конкурсов красоты. Поэтому в ближайшее время Варвара подберет зал и мы начнём репетиции дефиле", - добавила тюменка.

Ей предстоит найти и подобрать платья на мероприятия. Самым сложным будет поиск или создание национального костюма, ведь именно этот выход отличается своей красочностью на финале.

Добавим, у Алены трое детей: две дочери 10 и 7 лет и 2-летний сын. Девушка находится в декретном отпуске. До декрета она работала в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, сейчас создает видеоролики.

Юлия Карандашева