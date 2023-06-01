Сборник рассказов Михаила Зверева о природе Ишима издадут спустя 56 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 экземпляров сборника с 80 рассказами натуралиста Михаила Зверева (Лесного) впервые издадут в Ишиме в рамках историко-краеведческого проекта спустя 56 лет после выхода его последней книги. Программу поддержали грантом губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году в размере почти 500 тыс. рублей.

По словам автора проекта, директора АНО "Вектор" Юлии Назаровой, необходимость в таком издании назрела давно. Потому что имеющиеся в библиотеках книги с произведениями автора потрепаны, а иллюстрации в них не цветные.

"За все время с момента начала творческого пути вышло несколько сборников Михаила Андреевича, последний, "Андрейкины тропки", которого автор уже не увидел, - в 1967 году. Поэтому каждое имеющееся издание, по сути, стало библиографической редкостью. А ведь он писал прекрасные рассказы о природе, в том числе и об ишимской, потому что с 1937 года жил и работал в средней школе Ишима до самого выхода на пенсию. Наша задача – сохранить творческое наследие автора и познакомить с ним детей", - подчеркнула библиотекарь.

В сборник из 200 страниц войдут рассказы, повествующие о природе ишимского края и взаимоотношениях маленького человека и лесных братьев. Иллюстратором выступит известная ишимская поэтесса и художница Ирина Чупина. Книга выйдет из печати в твердом цветном переплете, с разноцветными иллюстрациями, форматом А4.

После выхода сборника пройдут его презентации для 500 школьников. Кроме того, в детской библиотеке организаторы оформят выставку с личными документами автора из Ишимского краеведческого музея и первыми изданными книгами. Расскажут ребятам о творческом пути Михаила Зверева, почему он взял псевдоним Лесной и что было его страстью помимо писательской деятельности.

Юлия Назарова уверена, что проект заинтересует детей и побудит их к дальнейшему изучению литературного краеведения. Это, в свою очередь, укрепит любовь к малой родине и гордость за нее, сформирует у ребят причастность к истории родного края и всей страны.

Помимо того, некоммерческое издание позволит передать книгу в централизованные библиотечные системы Ишима и Ишимского района, библиотеки образовательных организаций города.

По информации автора проекта, в 2022 году детскую библиотеку Ишима посетили 82 тыс. 708 раз, всего в нее записан 10 тыс. 501 читатель. С января по май 2023 года количество читателей составило 6 тыс. 228 человек.

Инна Кондрашкина