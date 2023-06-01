Тюменскую студенческую стартап-студию представят на ПМЭФ-2023

| Фото: vk.com/d.petrulev | Фото: vk.com/d.petrulev

Первую в Тюменской области стартап-студию на базе ТИУ представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 14 июня. В форуме примут участие студенты- победители конкурса проектных работ "Государство для людей", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На Международном молодежном экономическом форуме "Стартап как диплом", который проводится в рамках ПМЭФ, стартап-студию представит Дмитрий Петрулев. В ней студенты при поддержке наставников могут разрабатывать и внедрять в производство уникальные технологические проекты, запускать бизнес-идеи.

Напомним, в вузе действует программа "Стартап как диплом". Она позволяет выпускникам защищать выпускные квалификационные работы в формате бизнес-проектов, дает возможность получить помощь от предпринимателей и представителей власти. В этом году было представлено 18 студенческих бизнес-проектов. При поддержке стартап-студии студенты создали шесть юридических лиц и стали действующими предпринимателями.

"Участие в форуме такого уровня – это возможность обсудить ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами, познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться опытом и контактами с молодыми предпринимателями", - рассказали в ТИУ.