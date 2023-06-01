Тюменцы чаще всего подают заявления на оружие через Госуслуги

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 98 % от общего количества заявлений на приобретение и хранение оружия от тюменцев приходит через Госуслуги. В 2023 году сотрудники тюменского отдела лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии оказали более 13 тыс. услуг по выдаче разрешения и лицензий при оформлении и продлении документов на ношение и хранение оружия.

Об этом сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам подполковник полиции Сергей Кузнецов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 14 июня.

"Считаю, что это удобно для граждан. Посетить подразделение можно только один раз, уже при выдаче готовых документов", – добавил он.

Подразделение работает в Тюмени по ул. Мельникайте, 48. Приемные дни – вторник, четверг и суббота. Предварительно записаться можно по телефону 8(925)109-80-10 или в личном кабинете на Госуслугах. Очереди на получение услуги в Тюмени, по словам Сергея Кузнецова, снизилась в разы. Все благодаря ремонту и добавлению окон по приему заявлений.

"Можно сказать, что ее нет. Сегодня тюменцы, которые записались к нам, уже на следующий день могут забрать готовые документы. Конечно, при условии, если все требования законодательства соблюдены, есть медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием", - подчеркнул он.

Также каждую среду сотрудники выезжают в село Нижняя Тавда. По адресу ул. Калинина, 38 в этот день ведется прием жителей близлежащих населенных пунктов по вопросам оборота гражданского оружия.

Отметим, владельцам нужно соблюдать максимальные меры по сохранности оружия. В Росгвардию нужно сообщать о хранении, дарении и продаже списанного оружия, о его потере или краже. В ином случае жителя могут привлечь к ответственности. Кроме того, права на ношение оружия граждан, которые совершили административное правонарушение и подверглись аресту, аннулируют, а само оружие изымают.

Напомним, в Тюменской области выявлено более 400 нарушений правил оборота оружия за 2023 год.

Виктория Макарова