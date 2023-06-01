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Тюменские нейрохирурги проводят операции по устранению преждевременного сращивания костей черепа

Общество, 15:15 14 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Операцию по преждевременному сращиванию костей черепа провели в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени ребенку в возрасте 4,5 месяцев. Малышу поставили диагноз краниосиностоз – генетическое нарушение, из-за которого череп не может принять нормальную форму, необходимую для растущего мозга, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Предупредить развитие болезни невозможно. Но можно сделать операцию и дать черепу расти нормально. У детей до года мы используем эндоскопические технологии, - через небольшие разрезы на голове с помощью эндоскопа моделируется череп. После одного года уже требуется открытая, серьезная операция с реконструкцией черепа. Кстати, именно в нашем центре впервые в России были использованы эндоскопические технологии", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН в Тюмени Юрий Якимов.

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени с начала открытия проведено 2 тыс. оперативных вмешательств пациентам с данным диагнозом.

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# операция , Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

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