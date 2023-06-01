Тюменские мастерицы представят лоскутное одеяло на Международном фестивале "Душа России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 мастериц тюменского клуба "Светлый терем" под руководством Марины Коба представят лоскутное одеяло на Международном фестивале "Душа России", который состоится в Москве с 20 по 30 июля. Также тюменки подготовили индивидуальные работы, сообщает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Они представят работы в различных конкурсных направлениях: "Японский стиль", "Лоскутное поле", "Возьмёмся за руки, друзья!". Кроме того, мастерицы презентуют Тюменский фестиваль лоскутного шитья "Стëжки-дорожки", который с большим успехом уже трижды проходил в Тюмени. Нам хотелось бы привлечь как можно больше мастеров со всей России для участия в этом замечательном празднике, чтобы вновь провести его на высоком уровне", - написала Елена Майер в своих соцсетях.

Фестиваль "Душа России" - это возможность личного развития, обмена опытом и налаживания связей с клубами и мастерами других регионов России. Он позволяет мастерам объединяться, сохранять и развивать традиции лоскутного шитья, считает директор регионального департамента культуры.

Напомним, III фестиваль лоскутного шитья "Стëжки-дорожки" проходил в Тюмени в музее им. И. Я. Словцова со 2 по 4 декабря 2022 года. Он собрал рекордное количество лоскутниц. По итогам решено сделать его всероссийским.