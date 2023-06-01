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В Тюменской области зарегистрировано более 30 коллекционеров оружия

Общество, 14:53 14 июня 2023

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 30 коллекционеров огнестрельного и холодного оружия зарегистрировано в Тюменской области в 2023 году.

Об этом сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам подполковник полиции Сергей Кузнецов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 14 июня.

"Коллекционеры стоят на учете не в нашем подразделении, но к ним точно такие же требования по сохранности только без выноса. То есть на охоту с оружием не поехать, потому что нет разрешения на его ношение", - добавил он.

В Тюмени почти 27 тыс. человек владеют 54 тыс. единиц оружия. В Тюменской области владельцев свыше 47 тыс. В их пользовании находится более 89 тыс. оружия. Основная часть - охотники.

Виктория Макарова

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# коллекционеры , оружие , Росгвардия по Тюменской области

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