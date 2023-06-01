Тюменцы отметят День молодежи на Вознесенской набережной

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

День молодежи в Тюмени пройдет на Вознесенской набережной 24 июня. Тюменцев ждут на левом берегу Туры с 10 до 22 часов, пишет информационный центр правительства региона.

Откроет программу чир-фестиваль. В 13 часов 30 минут на главной сцене начнется концерт детских творческих коллективов. Здесь же в 15 часов состоится награждение по итогам фестиваля "Косплей. День". В это же время стартует мастер-класс кубинского танца "Чака-Чака", а в 16 часов - модный показ от тюменских кутюрье.

В 17 часов гостей ждут на концерт молодежных творческих коллективов, с 19 часов - дискотека под открытым небом.

С 12 до 18 часов также будут работать тематические площадки: "Карьерный маркет", выступления стендаперов на "Открытом микрофоне", фестиваль "Косплей. День" и другие.