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Тюменские строители отремонтировали кровлю социального общежития в Краснодонском районе

Общество, 17:30 14 июня 2023

"Луганьмедиа" | Фото: "Луганьмедиа"

Кровлю социального общежития отремонтировали тюменские специалисты в подшефном Краснодонском районе. Строители возвели новый каркас и утеплили крышу, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

В 2022 году тюменские специалисты установили новую газовую котельную, которую запустили в феврале этого года. Также в доме заменили систему водоснабжения и радиаторы, очистили вентиляцию.

Директор общежития Оксана Волга поблагодарила регион-шеф за проделанную работу. Она отметила, что сейчас здесь проживает 80 человек.

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# Краснодон , ремонт , строители

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