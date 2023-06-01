Тюменские строители отремонтировали кровлю социального общежития в Краснодонском районе

| Фото: "Луганьмедиа" | Фото: "Луганьмедиа"

Кровлю социального общежития отремонтировали тюменские специалисты в подшефном Краснодонском районе. Строители возвели новый каркас и утеплили крышу, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

В 2022 году тюменские специалисты установили новую газовую котельную, которую запустили в феврале этого года. Также в доме заменили систему водоснабжения и радиаторы, очистили вентиляцию.

Директор общежития Оксана Волга поблагодарила регион-шеф за проделанную работу. Она отметила, что сейчас здесь проживает 80 человек.