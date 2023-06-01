Жителей Тюменской области приглашают на казачий фестиваль "Дружина Ермака"
Казачий фестиваль "Дружина Ермака" пройдет на турбазе "Хутор Кречет" Нижнетавдинского района 17 июня. Для зрителей проведут показательные выступления, казаки продемонстрируют мастерство фланкировки и мастерство владения шашкой, сообщает координационный совет национальных объединений Тюменской области.
Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в соревнованиях по метанию ножей, топоров, сулиц, владению несколькими видами традиционного казачьего холодного оружия, борьбе на опоясах и многих других. Главный приз – живой гусь.
После состязаний всем желающим предложат поесть на полевой кухне и выпить горячего чая.
Также пройдет фестиваль-конкурс "Сибирская казачка". Казаки исполнят казачьи песни и танцы: военные, строевые, лирические и шуточные композиции.
Для детей и взрослых будет организовано катание на лошадях.
Начало в 12 часов, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+
Отметим, фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" проходит при поддержке "Росмолодёжь.Гранты".
Подробная информация - в официальной группе фестиваля ВКонтакте.