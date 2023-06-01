Жителей Тюменской области приглашают на казачий фестиваль "Дружина Ермака"

| Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области

Казачий фестиваль "Дружина Ермака" пройдет на турбазе "Хутор Кречет" Нижнетавдинского района 17 июня. Для зрителей проведут показательные выступления, казаки продемонстрируют мастерство фланкировки и мастерство владения шашкой, сообщает координационный совет национальных объединений Тюменской области.

Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в соревнованиях по метанию ножей, топоров, сулиц, владению несколькими видами традиционного казачьего холодного оружия, борьбе на опоясах и многих других. Главный приз – живой гусь.

После состязаний всем желающим предложат поесть на полевой кухне и выпить горячего чая.

Также пройдет фестиваль-конкурс "Сибирская казачка". Казаки исполнят казачьи песни и танцы: военные, строевые, лирические и шуточные композиции.

Для детей и взрослых будет организовано катание на лошадях.

Начало в 12 часов, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+

Отметим, фестиваль казачьей культуры "Дружина Ермака" проходит при поддержке "Росмолодёжь.Гранты".

Подробная информация - в официальной группе фестиваля ВКонтакте.