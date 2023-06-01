Тюменская область взяла шефство над 20 именными воинскими формированиями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шефство над 10 именными воинскими формированиями взяла Тюменская область сначала спецоперации. После мобилизации их количество увеличилось до 20, пишет информационный центр регионального правительства.

"В зону проведения спецоперации я выезжаю каждый месяц. Встречаюсь с командирами, бойцами. Основная задача — выяснить насущные потребности и оценить условия проживания и службы наших ребят. Возвращаясь в Тюмень, формируем список необходимого для ребят, работаем с местными производителями по усовершенствованию некоторых позиций, ищем каналы приобретения специализированного военного оборудования. Это командная работа — очень много неравнодушных людей. Нашим парням на передовой нужна поддержка", - сказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Обеспечение тюменских подразделений - под личным контролем губернатора Александра Моора.

Часть оборудования приобретается благодаря акции "100 миллионов для Победы". Присоединиться может каждый. Благодаря проекту "Тепло родного дома" тюменские военнослужащие получают именные посылки от своих родных.