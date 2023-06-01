В День молодежи в Тюмени ограничат движение на нескольких улицах
| Фото: администрация Тюмени
Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Тюмени 24 июня в связи с проведением фестиваля молодежи "На одной волне".
С 8 до 22 часов для транспорта закроют участок улицы Береговой от Щербакова до Поперечной, участок улицы Красноармейской от Береговой до Большой Заречной, и также улицу Поперечную от пересечения с Береговой до улицы Большой Заречной.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени напомнили о необходимости следовать указаниям знаков, соблюдать правила и заранее планировать маршрут.