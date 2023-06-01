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В День молодежи в Тюмени ограничат движение на нескольких улицах

Общество, 08:41 16 июня 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Тюмени 24 июня в связи с проведением фестиваля молодежи "На одной волне".

С 8 до 22 часов для транспорта закроют участок улицы Береговой от Щербакова до Поперечной, участок улицы Красноармейской от Береговой до Большой Заречной, и также улицу Поперечную от пересечения с Береговой до улицы Большой Заречной.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени напомнили о необходимости следовать указаниям знаков, соблюдать правила и заранее планировать маршрут.

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# перекрытие движения

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