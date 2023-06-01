Тюменцев приглашают на экскурсию по району ДОК

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по району ДОК в Тюмени пройдет 18 июня в 12 часов 40 минут. Ее проведет кандидат исторических наук, сотрудник Антропошколы ТюмГУ Дмитрий Нечипорук.

Участники экскурсии увидят основные достопримечательности бывшего рабочего поселка и узнают, как проходит облагораживание района, исторически обособленного от основной части Тюмени.

Место встречи — автобусная остановка ул. Тюменская, сообщают организаторы. Продолжительность экскурсии — 1 час 20 минут.