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Тюменцев приглашают на экскурсию по району ДОК

Общество, 09:28 16 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по району ДОК в Тюмени пройдет 18 июня в 12 часов 40 минут. Ее проведет кандидат исторических наук, сотрудник Антропошколы ТюмГУ Дмитрий Нечипорук.

Участники экскурсии увидят основные достопримечательности бывшего рабочего поселка и узнают, как проходит облагораживание района, исторически обособленного от основной части Тюмени.

Место встречи — автобусная остановка ул. Тюменская, сообщают организаторы. Продолжительность экскурсии — 1 час 20 минут.

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