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День лоскутного шитья отметят в Тюмени

Общество, 08:27 16 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День лоскутного шитья на публике отметят в музее "Дом Машарова" в Тюмени 17 июня. Совместно с квилт-клубом "Сибирская палитра" с 12 до 18 часов будет организована выставка-ярмарка лоскутных одеял разных цветов и размеров, сообщают организаторы.

Тюменцы также могут посетить тематические мастер-классы. С 12 до 15 часов для всех желающих пройдут мастер-классы "Текстильный цветок Йо-Йо", вход свободный.

В 15 часов начнется мастер-класс "Текстильные бусы в технике "жмурение", стоимость участия – 200 рублей с человека, действует предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 0+.

Узнать подробнее о выставках, экскурсиях и других событиях "Дома Машарова" можно по телефону +7 (3452) 46-13-10.

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# лоскутное шитье , музей

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