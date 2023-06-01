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В Тюмени в программу капремонта включены 706 объектов на 2023 год

Экономика, 15:54 15 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

706 объектов Тюмени включены в региональную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2023 год. По 165 конструктивным элементам работы выполнены в полном объеме, сообщил глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

В планы на 2021–2023 годы включен ремонт или замена 2 тыс. 598 конструктивных элементов в 896 многоквартирных домах. С начала года выполнен ремонт на 158 объектах системы электроснабжения города, 259 - инженерных сетях. В мнгоквартирных домах Тюмени заменили 16 лифтов. На 95 объектах города завершены общестроительные работы.

Специалисты заняты техническим диагностированием семи объектов газоснабжения.

"Подрядчики, меняющие сети в домах, синхронизировали работы с официальными периодами проведения опрессовок. При производстве работ им также важно обращать внимание на технику безопасности, обеспечение противопожарных мер на объектах, где проходят ремонты, на своевременный вывоз строительного мусора", - отметил Руслан Кухарук.

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# капитальный ремонт , Руслан Кухарук

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