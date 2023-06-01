Межрегиональная творческая мастерская соберет в Тюмени 40 молодых литераторов УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная творческая мастерская для писателей УФО пройдет в Тюмени с 21 по 26 июня. Проект Ассоциации союзов писателей и издателей России объединит 40 молодых литераторов со всего Урала, которые победили в конкурсном отборе, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Под руководством известных поэтов, прозаиков, драматургов писатели погрузятся в творчество, изучат стратегии продвижения в издательском деле, освоят современные формы общения с читателем. По итогам мастерской лучшие работы участников будут рекомендованы к публикации в литературных журналах: "Новый мир", "Дружба народов", "Наш современник", "Знамя", "Москва" и "Урал".

В рамках совместного проекта АСПИР, Минцифры и фонда СЭИП 10 дебютантов до 35 лет продолжат литературное образование на писательском форуме "Липки".