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Межрегиональная творческая мастерская соберет в Тюмени 40 молодых литераторов УФО

Общество, 08:27 19 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная творческая мастерская для писателей УФО пройдет в Тюмени с 21 по 26 июня. Проект Ассоциации союзов писателей и издателей России объединит 40 молодых литераторов со всего Урала, которые победили в конкурсном отборе, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Под руководством известных поэтов, прозаиков, драматургов писатели погрузятся в творчество, изучат стратегии продвижения в издательском деле, освоят современные формы общения с читателем. По итогам мастерской лучшие работы участников будут рекомендованы к публикации в литературных журналах: "Новый мир", "Дружба народов", "Наш современник", "Знамя", "Москва" и "Урал".

В рамках совместного проекта АСПИР, Минцифры и фонда СЭИП 10 дебютантов до 35 лет продолжат литературное образование на писательском форуме "Липки".

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# мастерская , писатели

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