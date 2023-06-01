В Тюмени пройдет областная полевая олимпиада для детей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

II Тюменская региональная полевая олимпиада пройдет на базе Тюменского загородного центра "Энергетик" с 19 по 26 июня. Участие примут команды ребят от 8 до 16 лет, отдыхающих в лагере, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Опытные геологи научат детей ставить палатку, ориентироваться по компасу, различать минералы и оказывать первую помощь. Также школьников ждут соревнования в полевых условиях, встречи с ветеранами отрасли, творческие конкурсы, профориентационные мастер-классы, фестиваль бардовской песни и ярмарка народных ремесел.

"В этом году мы отмечаем 75-летие тюменской геологии. Чествуя ветеранов отрасли, вспоминая великий подвиг первопроходцев, мы не забываем и о подрастающем поколении", - сказал председатель оргкомитета олимпиады юных геологов, заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов.

Торжественное открытие олимпиады запланировано на 19 июня в 11 часов.

Возрастное ограничение: 6+