  • 16 июня 202316.06.2023пятница
  • USD83,9611
    EUR90,9665
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюмени пройдет областная полевая олимпиада для детей

Общество, 17:45 15 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

II Тюменская региональная полевая олимпиада пройдет на базе Тюменского загородного центра "Энергетик" с 19 по 26 июня. Участие примут команды ребят от 8 до 16 лет, отдыхающих в лагере, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Опытные геологи научат детей ставить палатку, ориентироваться по компасу, различать минералы и оказывать первую помощь. Также школьников ждут соревнования в полевых условиях, встречи с ветеранами отрасли, творческие конкурсы, профориентационные мастер-классы, фестиваль бардовской песни и ярмарка народных ремесел.

"В этом году мы отмечаем 75-летие тюменской геологии. Чествуя ветеранов отрасли, вспоминая великий подвиг первопроходцев, мы не забываем и о подрастающем поколении", - сказал председатель оргкомитета олимпиады юных геологов, заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов.

Торжественное открытие олимпиады запланировано на 19 июня в 11 часов.

Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# геология , дети , лагерь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:40 15.06.2023Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем в направлениях науки, технологий и образования
19:11 15.06.202380 юных тюменцев примут участие в военно-полевых сборах
18:38 15.06.20232,8 млрд рублей составила бюджетная эффективность организаций туризма в Тюменской области
18:27 15.06.2023Дети станцевали на железнодорожном переезде на станции Винзили под Тюменью