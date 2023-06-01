Прием заявок на грантовый конкурс Фонда культурных инициатив стартует 21 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организации Тюменской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив. Прием заявок стартует 21 июня на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Регистрация закончится 12 июля в 23 часа 30 минут по московскому времени.

Участвовать могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные; коммерческие организации; индивидуальные предприниматели.

В конкурсе представлено пять тематических направлений: "Гордимся героями и достижениями России"; "Победа будет за нами!"; "Сила согласия"; "Новые возможности"; "Народное единство".

Срок реализации проектов должен начинаться не ранее 20 октября 2023 года, завершиться не позднее 30 июня 2024 года.

Добавим, в 2022 году на шесть конкурсов Президентского фонда культурных инициатив тюменцы подали 504 заявки, победили 52 заявки на общую сумму более 84 млн рублей.